Il tira e molla tra Marquez e la Ducati sul rinnovo e sulla sua durata fanno suonare un campanello d'allarme sulle condizioni fisiche dello spagnolo, gli ex Melandri, Lorenzo e Stoner dicono la loro

Rinnovare o non rinnovare, questo il dilemma ma soprattutto per quanto rinnovare? Il nodo intorno al prolungamento del contratto di Marc Marquez con la Ducati riguarda la sua durata. Lo spagnolo non sembra intenzionato a firmare il biennale che gli hanno proposto a Borgo Panigale. E questo sta generando un po’ di dubbi legati alle sue condizioni fisiche. Tre grandi ex del passato, Stoner, Melandri e Lorenzo hanno detto la loro anche sull’ipotesi ritiro che aleggia sul campione del mondo.

Perchè Marquez vuole firmare per un solo anno

Al di là delle congetture, più o meno veritiere, sul possibile inserimento di Honda che farebbe carte false per riprendersi lo spagnolo, non c’è ancora una fumata bianca rispetto alla durata del rinnovo che Marquez firmerà con la Ducati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gigi Dall’Igna vorrebbe un impegno almeno biennale. Marc invece spinge per il rinnovo annuale. Lo ha anche lasciato intendere in diverse dichiarazioni recenti. Dopo l’ennesimo infortunio patito lo scorso anno, appena diventato campione del mondo, in Indonesia, lo spagnolo non si vede ancora in moto per molto.

Melandri: “Marquez vince e poi si ritira”

Le condizioni fisiche di Marc Márquez continuano dunque a essere oggetto di discussione. In questo lungo periodo di sosta del Mondiale MotoGP, causa rinvio della gara in Qatar, in tanti di addetti ai lavori stanno esprimendo le proprie considerazioni. Tra questi Marco Melandri, ex pilota di MotoGP e Superbike nel podcast con Davide Valsecchi, intitolato “Chiacchiere da box”.

Secondo “Macho” Melandri: “Vedo Marquez in sella in un modo così innaturale che ho l’impressione che voglia vincere il Campionato del Mondo e poi ritirarsi“. Più misurato, Luca Savadori tester Aprilia che lo scorso anno ha corso diverse gare al posto di Martin: “Personalmente, non ne ho la certezza, ma penso che Márquez continuerà. Credo che ci fosse anche un problema fisico dietro la prestazione di Marc in Texas. Ma la mia impressione è che voglia chiaramente provare a vincere e, in ogni caso, voglia continuare a correre“

Jorge Lorenzo: “L’infortunio gli accorcerà la carriera

Come Dovizioso qualche settimana fa, sulla stessa lunghezza d’onda di Melandri è la leggenda di MotoGP, Jorge Lorenzo che ha citato proprio i tanti infortuni, due soprattutto, patiti da Marquez in carriera, l’ultimo proprio lo scorso anno poco dopo aver vinto il Mondiale: “Con l’età e l’infortunio, perderà qualcosa fisicamente. Senza l’infortunio, Márquez potrebbe aspirare ai record di Agostini . Il problema è la spalla. È evidente che ha dei limiti nelle curve a sinistra, e questo potrebbe accorciargli la carriera”.

Stoner esalta Marquez

C’è però chi ha ancora fiducia sulla velocità e sulla superiorità di Marc Marquez rispetto al resto della truppa. Casey Stoner intervistato da Crash.net diche che “non ci sono dubbi sul suo talento, né sulla sua velocità. Se qualcuno avesse dei dubbi, probabilmente avrebbe un problema”. Tuttavia, Stoner parla di un punto debole di Márquez che nessuno è riuscito a individuare: “Marc aveva un grosso punto debole in passato, che credo nessuno abbia notato e di cui non parlerò ancora. Ma è stato sorprendente che nessuno sia riuscito a sfruttarlo, suppongo perché tutti lo vedevano come il ‘boss finale’ e, invece di capire cosa dovevano fare, cosa dovevano migliorare di se stessi, o forse come combattere contro Marc , lo vedevano semplicemente come un rivale incredibilmente difficile”.