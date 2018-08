Marquez: "Ducati più veloci"

"L'obiettivo di questo weekend era cercare di aumentare il vantaggio in campionato e lo abbiamo fatto, eravamo a +46 e ora siamo a +49". Marc Marquez si tiene il terzo posto di Brno dietro le due Ducati.

"Oggi erano più veloci. E' stato difficile lottare contro di loro, in accelerazione erano fortissime, lo erano anche in staccata ma va bene così, sono molto contento. Non abbiamo vinto ma sono fiducioso perché questo è un circuito dove normalmente fatichiamo e invece siamo arrivati molto vicini ai primi".

SPORTAL.IT | 05-08-2018 16:10