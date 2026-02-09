Ducati, Marquez alza la posta e Grassilli vuota il sacco ma Bagnaia non ci sta: "Ha ragione Lorenzo". Martin è ok

MotoGP: Martin ci sarà ai test di Buriram, intanto sul rinnovo di Marquez, il ds Ducati Grassilli fa il punto della situazione mentre Bagnaia ripensa alle parole di Jorge Lorenzo

La MotoGP si gode qualche giorno di calma apparente dopo i test di Sepang e la presentazione show di Kuala Lumpur. Appuntamento per la prossima settimana quando si tornerà in pista a Buriram per quelle che saranno prove generali in vista del via al Mondiale 2026 sulla stessa pista col Gp di Thailandia a cavallo tra febbraio e marzo. Ma non si fermano le grandi manovre del mercato piloti. Fermento in casa Ducati che è al lavoro sul rinnovo di Marc Marquez dato come prioritario su tutto il resto. Il ds Grassilli ha fatto il punto della situazione. Bagnaia invece deve fare di necessità virtù visto che è in uscita da Borgo Panigale ed è costretto a dare ragione a Jorge Lorenzo.

Ducati, il punto sul rinnovo di Marquez

Prima ancora dell’inizio del Mondiale, prima ancora dei test della scorsa settimana a Sepang, si è acceso il mercato piloti MotoGP 2027. Molti affari sono dati per conclusi: Fabio Quartararo alla Honda HRC, Jorge Martín in Yamaha e Pedro Acosta in Ducati ufficiale.

Ma prima di tutto Borgo Panigale vuole mettere nero su bianco la firma di Marc Marquez sul rinnovo di contratto. Priorità che è stata indicata sin dalla prima ora, alla presentazione di Madonna di Campiglio del mese scorso, da Gigi Dall’Igna e Claudio Domenicali. “Siamo molto vicini, direi quasi al 100%, ma rinnovare il contratto di Marc è stato ancora più complicato che firmare il primo ” ha detto a Moto.it il direttore sportivo Ducati, Mauro Grassilli.

Per Marc ingaggio ritoccato verso l’alto

Il ds di Borgo Panigale ha poi aggiunto: “Stiamo sistemando aspetti che avevamo sottovalutato all’inizio, ma la direzione è corretta e l’affare è in fase di conclusione. Chi ottiene più risultati ottiene una quota maggiore del budget; l’altro rimane fondamentale, ma i numeri riflettono il contributo di ciascuno” conclude Grassilli alludendo molto probabilmente a un generoso ritocco dell’ingaggio del campione del mondo spagnolo che ha dominato la stagione dall’alto delle 25 vittorie complessive, 11 Gp e 14 Sprint.

Bagnaia e le parole di Jorge Lorenzo

Quello dell’ingaggio in Ducati, coi soldi “avanzati” sul rinnovo di Marquez sarà un problema di Pedro Acosta. Non certo di Francesco Bagnaia. E’ oramai chiaro che Pecco dovrà fare le valigie a fine 2026 e cercarsi un’altra moto, un altro team. Il due volte campione del mondo MotoGP ha già chiarito che non vuole scendere dal livello di pilota ufficiale scartando così a prescindere una sistemazione, sempre in Ducati, con Gresini o VR46.

Con Quartararo in Honda, restano due soluzioni: Yamaha con Martin o Aprilia con Bezzecchi per un dream team tutto italiano. Intanto Pecco, sfiduciato per l’ennesima volta da Tardozzi, nelle varie interviste di queste ore ha fatto una riflessione sul presente: “Viviamo in un mondo che è sempre superveloce. Quindi bisogna essere veloci nelle decisioni. E come ha detto correttamente Jorge Lorenzo: ìvieni ricordato per le ultime gare che faiì. È normale che sia così. È giusto che sia così”.

Jorge Martin fit to race, a Buriram ci sarà

Una buona notizia per l’Aprilia e per Jorge Martin. Il campione del mondo 2024 sarà in pista la prossima settimana per i test di Buriram. Lo spagnolo ha dovuto saltare la prima tornata di test a Sepang la settimana scorsa a causa di un paio di operazioni fatte a inizio anno per risolvere, si spera definitivamente, i problemi causati dalle molteplici cadute e infortuni dello scorso anno in cui ha corsa la miseria di 7 sole gare.