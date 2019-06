Marquez è ancora in pole, malissimo Valentino Rossi

Quarta pole position stagionale su sei Gp per Marc Marquez, che ha impresso il proprio sigillo anche nelle prove ufficiali del Gp d’Italia sul circuito del Mugello.

Il pilota spagnolo campione del mondo in carica e già in testa alla classifica del Mondiale 2019, nonché vittorioso negli ultimi due Gp in Spagna ed in Francia, ha battuto tutti con il tempo di 1:45.519

Al secondo posto la Yamaha di Fabio Quartararo, che ha fatto peggio di Marquez per soli due decimi confermando il proprio buon momento dopo la prima pole position della carriera in MotoGp ottenuta nel Gp di Spagna. Completa la prima fila Danilo Petrucci su Yamaha, a 0.362 da Marquez: ancora un’ottima prova per il pilota ternano della Ducati, che nell’ultimo Gp corso in Francia era andato sul podio insieme al compagno di squadra Andrea Dovizioso.

A seguire Franco Morbidelli, Jack Miller, Cal Crutchlow, la Yamaha ufficiale di Maverick Viñales e Pecco Bagnaia. Solo nono Dovizioso, che completa la top ten insieme a Takaaki Nakagami . Il pilota forlivese è stato l’unico big che è dovuto ricorrere al Q1 insieme a Jorge Lorenzo e a Valentino Rossi, quest’ultimo costretto a prendere il via addirittura dal 18° posto: ‘il Dottore’ è atteso a una rimonta molto difficile di fronte al pubblico di casa.

Questi i primi dodici:

1 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:45.519

2 20 Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha Srt 1:45.733 0.214

3 9 Danilo Petrucci Ducati Mission Winnow Ducati 1:45.881 0.362

4 21 Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha Srt 1:45.959 0.440

5 43 Jack Miller Ducati Pramac Racing 1:46.029 0.510

6 35 Cal Crutchlow Honda Lcr Honda Castrol 1:46.079 0.560

7 12 Maverick Vinalesm Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:46.181 0.662

8 63 Francesco Bagnaia Ducati Pramac Racing 1:46.260 0.741

9 4 Andrea Dovizioso Ducati Mission Winnow Ducati 1:46.293 0.774

10 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu 1:46.387 0.868

11 44 Pol Espargaro Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:46.433 0.914

12 51 Michele Pirro Ducati Mission Winnow Ducati 1:46.638

SPORTAL.IT | 01-06-2019 15:25