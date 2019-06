Marquez: "E' come una vittoria"

"E' stato un bellissimo weekend ad Assen, sapevamo che la Yamaha sarebbe stata forte qui e io ho messo le soft per andare sul podio, visto che con le hard non sapevo se ci sarei riuscito. Per noi è una vittoria". Sono queste le parole di Marc Marquez al termine del Gran Premio d'Olanda, ottava tappa del Mondiale 2019 della MotoGP.

Il pilota della Honda ha chiuso in seconda posizione la gara sul circuito di Assen: "Ho aumentato il distacco in campionato: ho cercato di stare subito dietro a Vinales per evitare problemi con Quartararo che era molto aggressivo – ha commentato il leader della classifica piloti dopo aver tagliato il traguardo – ma Maverick era troppo veloce e mi sono accontentato del secondo posto", sono le parole riprese da Italpress.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 16:09