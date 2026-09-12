Da una parte Marc Marquez, dall’altra Valentino Rossi. La presenza del Dottore a Misano, nella gara di casa, sua e di molti suoi piloti dell’Academy, ha riportato alla mente la faida mai sopita tra i due campionissimi. E a riaccendere le ceneri ci ha pensato un video e una domanda che ha fatto infuriare lo spangolo.
- La domanda sul video con Rossi fa infuriare Marquez
- Rossi non ne vuole sapere più di Marquez e viceversa
- Marquez e Rossi si ignorano
La domanda sul video con Rossi fa infuriare Marquez
Durante le prove libere del venerdì della MotoGP, la regia internazionale ha beccato un momento in cui, posizionato a bordo pista, Valentino Rossi guardava Marc Marquez passare con la sua Ducati. I frame sono stati presi e diventati virali sui social.
A quel punto, per qualcuno la domanda è sorta spontanea ed è stata fatta a Marquez durante le interviste post prove. La reazione dello spagnolo è stata di stizza: “C’è abbastanza spettacolo dentro la pista per smetterla di concentrarsi su questi giochetti“.
Rossi non ne vuole sapere più di Marquez e viceversa
Gli ultimi due grandi campioni della MotoGP in costante “guerra fredda”. E senza soluzione di pace o anche solo armistizio. Marquez lo ha detto e ribadito a chiare lettere in una recente intervista al quotidiano The Paper: “È impossibile trovare una soluzione. Alcune cose non dipendono da una sola persona. Ci vogliono due persone. Per la mia vita privata, io non ho bisogno di lui e lui non ha bisogno di me. Ma rispetto ciò che ha realizzato . Entrambi abbiamo dato molto alla MotoGP e al mondo del motorsport. Siamo due persone molto diverse“.
Tra i due chi non vuole seppellire l’ascia di guerra è proprio Valentino. Troppo forte il sentimento di ingiustizia che il Dottore pensa di aver subito dalle azioni di Marquez nel 2015. E anche a oltre un decennio di distanza dall’incidente di Sepang che a conti fatti costò il titolo a Rossi, penalizzato poi nell’ultima gara di Valencia con conseguente vittoria del Mondiale di Lorenzo.
Marquez e Rossi si ignorano
Si incontrano, ma non si salutano, come è stato evidente al Gran Premio d’Austria sempre del 2025 al Red Bull Ring, quando le telecamere li hanno ripresi mentre si incrociavano prima della griglia di partenza o ultimamente in Qatar. Ogni volta sembra poter essere quella buona per una riconciliazione ed invece i due si ignorano. E dire che Rossi ha smussato polemiche e tensioni con tutti i suoi rivali degli anni d’oro, da Lorenzo a Stoner, di recente in visita al suo ranch, financo a Max Biaggi con cui adesso il rapporto è di reciproco rispetto.