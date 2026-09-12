Continua la guerra fredda tra Marc Marquez e Valentino Rossi, il pilota della Ducati non ha gradito la domanda su un video che ritrae il Dottore che lo guarda in pista a Misano

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Da una parte Marc Marquez, dall’altra Valentino Rossi. La presenza del Dottore a Misano, nella gara di casa, sua e di molti suoi piloti dell’Academy, ha riportato alla mente la faida mai sopita tra i due campionissimi. E a riaccendere le ceneri ci ha pensato un video e una domanda che ha fatto infuriare lo spangolo.

La domanda sul video con Rossi fa infuriare Marquez

Durante le prove libere del venerdì della MotoGP, la regia internazionale ha beccato un momento in cui, posizionato a bordo pista, Valentino Rossi guardava Marc Marquez passare con la sua Ducati. I frame sono stati presi e diventati virali sui social.

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A quel punto, per qualcuno la domanda è sorta spontanea ed è stata fatta a Marquez durante le interviste post prove. La reazione dello spagnolo è stata di stizza: “C’è abbastanza spettacolo dentro la pista per smetterla di concentrarsi su questi giochetti“.

Rossi non ne vuole sapere più di Marquez e viceversa

Gli ultimi due grandi campioni della MotoGP in costante “guerra fredda”. E senza soluzione di pace o anche solo armistizio. Marquez lo ha detto e ribadito a chiare lettere in una recente intervista al quotidiano The Paper: “È impossibile trovare una soluzione. Alcune cose non dipendono da una sola persona. Ci vogliono due persone. Per la mia vita privata, io non ho bisogno di lui e lui non ha bisogno di me. Ma rispetto ciò che ha realizzato . Entrambi abbiamo dato molto alla MotoGP e al mondo del motorsport. Siamo due persone molto diverse“.

Ansa

Tra i due chi non vuole seppellire l’ascia di guerra è proprio Valentino. Troppo forte il sentimento di ingiustizia che il Dottore pensa di aver subito dalle azioni di Marquez nel 2015. E anche a oltre un decennio di distanza dall’incidente di Sepang che a conti fatti costò il titolo a Rossi, penalizzato poi nell’ultima gara di Valencia con conseguente vittoria del Mondiale di Lorenzo.

Marquez e Rossi si ignorano

Si incontrano, ma non si salutano, come è stato evidente al Gran Premio d’Austria sempre del 2025 al Red Bull Ring, quando le telecamere li hanno ripresi mentre si incrociavano prima della griglia di partenza o ultimamente in Qatar. Ogni volta sembra poter essere quella buona per una riconciliazione ed invece i due si ignorano. E dire che Rossi ha smussato polemiche e tensioni con tutti i suoi rivali degli anni d’oro, da Lorenzo a Stoner, di recente in visita al suo ranch, financo a Max Biaggi con cui adesso il rapporto è di reciproco rispetto.