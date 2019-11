Marquez festeggia il fratello e ricorda Munandar

Marc Marquez è soddisfatto del suo secondo posto a Sepang: "Sono soddisfatto, è stata una gara incredibile. Nel primo giro sono stato bravo, così come Dovi. Nei primi tre giri le gomme le ho consumate, Vinales era più veloce di noi. Dovevamo cercare di stargli vicini, ma poi si è allontanato. Ho fatto un piccolo errore, mi sono allontanato".

L'elogio al fratello e il ricordo di Munandar, il centauro indonesiano morto sabato in gara. "Sono soddisfatto per la gara, ma sono felice per la vittoria di mio fratello. Lui è Alex Marquez, non è fratello di… Ha vinto due titoli, dunque è fantastico. Al tempo stesso, non possiamo dimenticare Munandar. Il mondo delle corse è così purtroppo, un abbraccio alla famiglia".

SPORTAL.IT | 03-11-2019 09:34