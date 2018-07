Marquez già trema per l'arrivo di Lorenzo

Marc Marquez aspetta Jorge Lorenzo in Honda, ma non nasconde una certa preoccupazione su ciò che potrebbe comportare avere due galli nello stesso pollaio.

"Pedrosa è un grande pilota e ora la Honda ha messo sotto contratto un altro grande pilota come Jorge Lorenzo. Quando hai due piloti vincenti in una stessa squadra, tutti e due vogliono vincere. Però alla fine solo uno dei due può farlo", osserva il catalano in occasione di un evento al circuito di Montmelò, come sottolineato da 'Marca'.

"Credo che possa rivelarsi decisivo il diverso stile di guida della moto, che può condizionare in maniera diversa l'evoluzione della moto. Cosa avvenuta già quest'anno", ha aggiunto Marquez.

SPORTAL.IT | 28-07-2018 11:40