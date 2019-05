Marquez: "Ho capito l'errore di Austin"

"Non era facile tornare a vincere dopo Austin". Queste le dichiarazioni di Marc Marquez al termine del Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Mondiale 2019 della MotoGP.

"Onestamente la difficoltà era più mentale che fisica. Non è stato semplice essere in testa alla gara dopo l'errore di Austin. Ma ero convinto di me e della moto e con la mia squadra abbiamo capito l'errore. Ho guidato molto bene e per questo ringrazio il team. Godiamoci la vittoria e la vetta del campionato".

SPORTAL.IT | 05-05-2019 15:05