Marquez: "Ho usato il Dovi Style"

Marc Marquez si gode la vittoria in Thailandia: "Avevo sempre perso all'ultimo giro contro le Ducati, ma stavolta ce l'ho fatta. Il Mondiale? Abbiamo fatto un altro passo verso il sogno"

"Non avevo molta fiducia all'ultimo giro, con le Ducati avevo sempre perso in queste situazioni. Ho capito che l'unica speranza era sorpassare alla curva 5 e poi arrivare davanti all'ultima curva, alla fine ho fatto come Dovi, ho usato il "Dovi style…", sono le parole del campione del mondo.

"Marquez mi fa i complimenti – la risposta di Dovizioso -? Mi fa piacere, lo stiamo mettendo in crisi.Gli ultimi sei giri sono stati un disastro, ero obbligato a stare davanti perché avevo finito la gomma, ma non sapevo come era messo lui. Non volevo aprirgli la porta perché poi non riuscivo più a sorpassarlo. Nell'ultima curva non gli ero così vicino per staccare e bloccarlo, ho dovuto azzardare e non sono riuscito a fermare la moto, peccato".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 11:20