Marquez: "In Catalogna energia extra"

"Sono molto felice ogni volta che corriamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e spero di regalare loro una gara entusiasmante domenica, dato che quell'atmosfera speciale ti da' sempre un'energia extra", sono queste le parole di Marc Marquez in vista del Gran Premio di Catalogna.

"Abbiamo fatto un buon test in Catalogna qualche settimana fa, quando abbiamo anche avuto la possibilita' di controllare il layout, in particolare la sezione finale, che e' stata rivista. Penso che anche loro abbiano fatto un ottimo lavoro con il resurfacing: l'asfalto ora ha un grip molto buono ed e' molto bello da guidare, anche se le auto di F1 stanno gia' iniziando a influenzarlo creando dei sobbalzi in alcuni punti di frenata. I cordoli sono ancora uno degli aspetti piu' impegnativi della pista: quelli interni sono molto alti, ed e' un po' difficile adattare il tuo stile di guida. Detto questo e' una bella pista e proveremo a fare il meglio e a lottare ancora per il podio".

SPORTAL.IT | 12-06-2018 12:40