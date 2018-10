Marquez in volata su Dovizioso, Valentino Rossi quarto

Marc Marquez vince il Gran Premio della Thailandia al termine di un altro duello strepitoso con Andrea Dovizioso. Il centauro della Honda batte il ducatista in volata e ipoteca il titolo, ormai a un passo. Viñales sul terzo gradino del podio, a spese del compagno della Yamaha Valentino Rossi, quarto.

Rossi riesce a tenere in partenza il ritmo di Marquez e Dovizioso, e anzi alla quarta tornata sopravanza il numero 93 prendendosi il primo posto. Il gruppo di testa resta compatto fino a metà gara: al nono giro Dovizioso sorpassa il Dottore e viene seguito a ruota da Marquez. Il ducatista, il campione del mondo e Valentino cominciano a prendere margine sui rivali, dietro Viñales sorpassa Crutchlow e si mette all'inseguimento del trio di testa. A terra Pedrosa.

Ultimo terzo di gara incandescente: davanti Dovizioso fa il battistrada, Marquez è in agguato mentre le due Yamaha duellano per il terzo posto, con Viñales che passa Rossi a sette giri dal termine.

A quattro giri dal termine primo affondo di Marquez, che sorpassa Dovizioso ma va lungo e viene immediatamente rimbeccato dal ducatista. Ultime tre tornate in apnea: Marquez è incollato alla coda del Dovi, alle loro spalle si avvicina pericolosamente Viñales. Per tre volte il numero 93 sorpassa il forlivese, che per tre volte effettua il controsorpasso.

Si decide tutto all'ultima curva: Dovizioso, superato in precedenza dal campione del mondo, riesce a sopravanzare Marquez con una staccata paurosa, ma lo spagnolo incrociando torna davanti, a pochi metri dal traguardo.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Dovizioso

Marquez

Vinales

Rossi

Zarco

Rins

Crutchlow

Bautista

Petrucci

Miller

SPORTAL.IT | 07-10-2018 09:55