Marquez inarrestabile, ma Valentino Rossi è rinato

Marc Marquez domina il Gran Premio della Germania. Al Sachsenring il centauro catalano centra la quinta vittoria stagionale, la nona consecutiva nella corsa tedesca. Alle sue spalle le Yamaha, rinate: Valentino Rossi ottiene uno splendido secondo posto, Maverick Vinales terzo. Danilo Petrucci si ferma ai piedi del podio. Deludono le Ducati ufficiali: Lorenzo è sesto, Dovizioso settimo.

Partenza roboante di Lorenzo, che si prende la testa bruciando Marquez. Ottimo anche lo spunto di Rossi, che si inserisce subito tra i primi.

Lorenzo detta l'andatura e prova ad allungare, Marquez non lo molla e lo bracca: i due prendono margine nei confronti degli altri. Dietro Rossi sopravanza Petrucci, conquista la terza piazza e si mette all'inseguimento del duo di testa. Più attardati Dovizioso e Vinales.

Al dodicesimo giro Marquez decide di sorpassare Lorenzo e se ne va in fuga. Tre tornate dopo anche il Dottore passa il ducatista, infilandosi in seconda posizione dietro all'imprendibile catalano. Il "Martillo" reagisce cercando in due occasioni di sorprendere il numero 46, che mantiene però la seconda posizione con autorità.

Marquez a furia di giri veloci vola verso la vittoria, bene anche Rossi che con un'ottima andatura si assicura il secondo posto.

Alle loro spalle Lorenzo in netto calo viene raggiunto dal gruppo degli inseguitori e al 24esimo giro viene sorpassato in serie da Petrucci e Vinales: i due si giocano il terzo posto in uno splendido duello negli ultimi giri, ha la meglio lo spagnolo della Yamaha.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Marquez

Rossi

Vinales

Petrucci

Bautista

Lorenzo

Dovizioso

Pedrosa

Zarco

Smith

SPORTAL.IT | 15-07-2018 14:50