Marquez insaziabile: pole. Male Rossi e Dovizioso

Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Australia, terzultima prova del Mondiale di MotoGp che il centauro della Honda ha vinto la scorsa settimana. Il numero 93, il più abile di tutti a sfruttare le condizioni della pista di Phillip Island, al limite tra l'asciutto e il bagnato, ha conquistato la 51esima pole nella classe regina e la sesta quest'anno.

Il catalano si è messo davanti alle Yamaha di Maverick Viñales e Johann Zarco. Quarto tempo per Andrea Iannone con la Suzuki, soloo settimo Valentino Rossi, addirittura nono Andrea Dovizioso, autore della peggiore qualifica dell'anno. Per la prima volta dopo 7 gare consecutive, la Ducati manca la prima fila.

Fuori dai 10 il sostituto di Jorge Lorenzo, Alvaro Bautista, caduto senza conseguenze durante la Q2. Mondiale finito per Cal Crutchlow, che dopo la caduta nelle libere ha riportato una lesione in tre punti alla caviglia destra. Sottoposto notte australiana al Melbourne Alfred City Hospital ad un intervento chirurgico per stabilizzare la lesione, non riuscirà a recuperare per l'ultima gara a Valencia. La Honda potrebbe affidarsi nelle prossime gare a Stefan Bradl.

Griglia di partenza (primi dieci)

1 M. MARQUEZ 1:29.199

2 M. VIÑALES +0.310

3 J. ZARCO +0.506

4 A. IANNONE +0.513

5 A. RINS +0.827

6 J. MILLER +0.941

7 V. ROSSI +1.071

8 D. PETRUCCI +1.129

9 A. DOVIZIOSO +1.320

10 H. SYAHRIN +1.394

SPORTAL.IT | 27-10-2018 08:35