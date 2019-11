Marquez ko, si valuta l'operazione

Dopo la caduta della prima giornata di test a Jerez della Frontera, in cui ha battuto la spalla destra già infortunatasi a Sepang durante il Motomondiale, Marc Marquez sta valutando, secondo la stampa spagnola, l'ipotesi operazione: nella serata di martedì il campione del mondo sarà visitato dal dottor Mir, e già mercoledì potrebbe operarsi per iniziare il prima possibile il periodo di riabilitazione, in vista della nuova stagione.

Marquez è caduto alla curva 13 del tracciato spagnolo: una scivolata, come lui stesso ha ammesso, frutto di un suo errore. I controlli effettuati al centro medico dopo la caduta avevano evidenziato una contusione alla spalla destra, la stessa infortunatasi nel weekend in Malesia.

26-11-2019