Marquez: "L'assaporavo da tempo"

Marc Marquez commenta con queste parole il suo settimo Mondiale, conquistato dopo il Gran Premio del Giappone.

"Mi sento davvero bene, già da Aragon assaporavo questo momento, mi aspettavo che fosse così, ma quando cogli l'occasione alla fine fa davvero una grande differenza. In gara ho seguito Dovizioso per tutto il tempo e ho deciso di usare le stessa strategia della Thailandia, quella di attaccare prima dell'ultimo giro perché sapevo di avere qualcosa in più. Mi spiace davvero che Dovizioso sia caduto, meritava di essere sul podio con noi, ma credo che tutti i nostri vertici siano felici".

SPORTAL.IT | 21-10-2018 08:55