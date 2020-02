Presentata a Giakarta la Honda per il Mondiale 2020. Il campione del mondo Marc Marquez è a caccia del nono mondiale: "Il 2020 sarà una stagione complicata, i nostri avversari stanno lavorando per migliorarsi, ma anche noi stiamo lavorando tanto con il team per conquistare di nuovo il Mondiale, questo è il nostro obiettivo".

"La stagione 2019 è stata molto buona, cercheremo di fare ancora meglio nel 2020, provando ad aumentare il nostro livello".

SPORTAL.IT | 04-02-2020 14:12