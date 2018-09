Marquez: "L'obiettivo è il podio"

Il centauro della Honda Marc Marquez ha ottenuto il quinto tempo dopo le prove ufficiali della MotoGp a Misano: "Ho commesso qualche errore e non sono stato molto preciso, per questo non ho fatto il giro perfetto anche se l'adrenalina c'era. Non c'è altro da fare che attendere la corsa, il passo gara è buono e abbiamo fatto un buon Fp4 con le gomme usate"

"Incidente a parte, oggi tutto è andato bene. Certamente partire dalla seconda fila vuol dire che allo start dovrò essere concentratissimo ma l'obiettivo per domani resta quello di lottare per il podio".

SPORTAL.IT | 08-09-2018 19:40