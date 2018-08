Marquez, Lorenzo in Honda? Meglio

(ANSA) – ROMA, 24 AGO – “Preferisco avere un avversario per il mondiale che abbia la mia stessa moto, così non si può dire che uno vince perché ha la moto più forte. Sapevo che c’erano altri piloti in discussione per il posto libero in Honda, ma non sono io che decido queste cose, ho solo chiesto di avere al mio fianco un pilota forte. La rivalità all’interno dello stesso box fa crescere il livello”. Marc Marquez mostra di non temere l’arrivo di Jorge Lorenzo, nel 2019, alla Honda Hrc.

“Honda mi ha sempre informato nel momento in cui ha iniziato a parlare con i piloti – ha detto lo spagnolo a SkySport – Quando ha cominciato a farlo con Lorenzo mi ha chiesto se ci fosse qualche problema, ho risposto subito di no”. Ma Lorenzo vincerà nel suo primo anno in Honda? “Spero di no – l’auspicio di Marquez – Ha dimostrato di essere forte, ha fatto fatica, ma alla fine va bene con la Ducati. Vedremo se sarà per una gara o per tutto l’anno, ma alla fine mi aspetto che vada forte anche con la Honda. Spero che faccia un po’ fatica…”.

VIRGILIO SPORT | 24-08-2018 16:09