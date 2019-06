Marquez: "Lorenzo va penalizzato"

Marc Marquez ha spiegato così la sua arrabbiatura con Jorge Lorenzo, che l'ha disturbato durante la terza sessione di prove libere a Barcellona: "Mi infastidisce quanto successo perché quando l'ho fatto l'anno scorso mi hanno penalizzato, sia ad Austin sia in Malesia. E avevano ragione. Devono penalizzare anche lui, le regole sono le stesse per tutti. Ma questa volta invece non accadrà nulla. Due pesi, e due misure".

Sulle qualifiche: "Sono soddisfatto, ma oggi si poteva fare la pole. Ho sbagliato in curva 4, ma sono comunque felice perchè siamo lì. Le Yamaha vanno forte, ma speriamo di dare il 100% domani. Qui la gara è molto lunga, per questo abbiamo lavorato molto con le gomme usate per capire quale usare. Si farà molta fatica ad arrivare alla fine con un bel passo, ma siamo comunque lì per giocarcela. Gli pneumatici saranno il fattore che condizionerà maggiormente la gara".

SPORTAL.IT | 15-06-2019 16:02