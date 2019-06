Marquez manda a quel paese Lorenzo

Si allarga la spaccatura tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Al termine delle terze libere di MotoGp c'è stato un momento di grande tensione tra i due centauri della Honda.

Il pilota maiorchino che guidava lentamente nel finale della sessione, non si è accorto dell'arrivo del compagno che cercava il giro veloce e lo ha costretto a rallentare e a rialzare la moto. Il campione del mondo lo ha così mandato platealmente a quel paese. Nei box Lorenzo ha cercato di scursarsi per la distrazione, Marquez è apparso scuro in volto.

SPORTAL.IT | 15-06-2019 13:23