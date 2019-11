Marquez + Marquez: ora è ufficiale

Adesso è ufficiale: sarà Alex Marquez a far coppia con il fratello Marc nella prossima stagione della MotoGp. A darne notizia la Honda Racing Corporation. Il due volte campione del mondo della Moot2, quindi, ha firmato un anno di contratto con il Repsol Honda Team.

Un team tutto in famiglia, quindi, con il più giovane Alex che va a far compagnia all'otto volte campione del mondo Marc Marquez nel 2020 per la sua stagione di debutto nella classe regina a bordo della Honda RC213V.

SPORTAL.IT | 18-11-2019 18:50