Marquez: "Molti punti forti a Silverstone"

Il centauro della Honda Marc Marquez è ottimista a pochi giorni dal Gran Premio di Gran Bretagna: "Silverstone è una pista veloce e tecnica, ma la nostra moto ha punti molto forti, e faremo del nostro meglio, come al solito. La pista è stata rifatta e questo dovrebbe essere un buon aiuto in generale per le prestazioni. Vedremo se sarà così. Dopo un periodo piuttosto lungo senza la possibilità di correre sotto la pioggia, l'Austria ha confermato che possiamo essere veloci in condizioni di bagnato, e questo e' ottimo in vista della gara di domenica".

"A Silverstone, il tempo è un altro avversario da prendere in considerazione, ma a prescindere dalle condizioni, non vediamo l'ora di lottare ancora per il podio".

SPORTAL.IT | 21-08-2018 13:10