Marquez non si fida delle Yamaha

Il Motomondiale torna dopo la breve pausa estiva ed è pronto per scollinare la boa di metà stagione.

A Brno si correrà il Gp della Repubblica Ceca, cui Marc Marquez si presenta con un ampio vantaggio su Valentino Rossi secondo in classifica, pari a ben 46 punti: "È stata una prima parte di stagione positiva, ma abbiamo anche commesso qualche errore e si può migliorare. Adesso è il momento di tornare in pista e cercare di mantenere la stessa mentalità della prima parte di stagione. Ricominciare con questo vantaggio è positivo, ma ci sono ancora 10 gare e la stagione è lunghissima. Dobbiamo mantenere lo stesso approccio mentale".

Il campione del mondo in carica non si fida della potenziale crescita delle Yamaha: "Sembrano migliorare ogni gara e avvicinarsi sempre di più, sono secondo e terzo, significa che sono molto forti. Dobbiamo continuare ad avere lo stesso spirito e la stessa concentrazione, ci saranno alcuni circuiti difficili per noi ma cercheremo di gestirli nel modo migliore possibile".

SPORTAL.IT | 02-08-2018 18:20