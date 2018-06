Marquez ora teme Lorenzo

Marc Marquez deve inseguire nella prima giornata di libere del Gp di Catalogna. Lo spagnolo, in testa alla classifica del Mondiale, ma protagonista di due gare sottotono e a Le Mans, sembra soffrire il passo delle Ducati e della Yamaha: “Il passo oggi non era male, abbiamo avuto qualche problema di elettronica, ma possiamo superarlo. Con la gomma dura abbiamo fatto bene, domani proveremo quella morbida”.

Il campione del mondo in carica scherza poi, ma non troppo, sul passo che sta tenendo il futuro compagno alla Honda Jorge Lorenzo: “Meno male che Jorge ha firmato con la Honda: se continuava come nelle ultime settimane con la Ducati erano dolori…".

SPORTAL.IT | 15-06-2018 21:40