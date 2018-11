Marquez, paura e impresa sfiorata. Rossi affonda

Da Losail a Valencia ci sono circa 8000 km in linea d’aria. Una distanza considerevole, ma che si cancella o quantomeno si riduce nell’immaginario di Valentino Rossi, che può idealmente unire la capitale del Qatar e la città della Spagna come simboli della sua disgraziata annata 2018.

Due settimane fa 'il Dottore' stava per fermare a 26 il numero di Gp senza vittorie in carriera, per un digiuno cominciato dopo il trionfo di Assen nel 2017 e che sembrava potersi concludere nella penultima corsa dell’anno. La caduta a quattro giri dalla fine, complice la pressione che stava iniziando a esercitare da dietro Marc Marquez, ha però fatto evaporare il sogno del pilota di Tavullia, cui però le cose sono andate molto peggio nelle prove del Gp della Comunità Valenciana. Prima lo spaventoso disarcionamento durante le libere, poi il calvario nelle qualifiche, chiuse al 16° posto, peggior risultato della carriera di Rossi in MotoGp.

"È stata una giornata molto difficile" lo stringato e inevitabile commento di Valentino dopo la corsa alla pole position che ha visto avere la meglio il compagno di scuderia alla Yamaha Maverick Viñales davanti ad Alex Rins e ad Andrea Dovizioso. Rossi partirà quindi dalla sesta fila. Questa la sua analisi: "Questa mattina era ancora bagnato e mi aspettavo di essere piuttosto competitivo perché ieri eravamo andati bene. Ho cercato di spingere fin dall'inizio per entrare nei primi 10, ma sfortunatamente sono caduto. Ho cambiato moto, ma anche sul bagnato non ero abbastanza veloce e sono rimasto fuori dalla Q2. Nel pomeriggio abbiamo fatto qualche piccola modifica, ma non mi sono mai trovato a mio agio. Ero in difficoltà, la pista si andava asciugando e non ho mai avuto un buon feeling”.

Sulla gara incombe l’incognita della pioggia, conclusione ideale di una stagione tormentata anche da questo punto di vista, se si pensa all’inedita cancellazione di una gara, il Gp d’Inghilterra a Silverstone, datata 26 agosto, proprio a causa della pista allagata. Rossi prova ad attaccarsi proprio alla possibile variabile meteo, perché se la vittoria è una chimera, chiudere tra i primi cinque o otto sarebbe un bel tragurdo: “Partirò molto indietro e la gara sarà complicata, ma proverò a fare il mio meglio. Venerdì sul bagnato siamo andati forte, vedremo”.

Chi invece a vincere ci pensa eccome è Marquez, protagonista di un’autentica impresa. Il campione del mondo, che ha subito la dislocazione della spalla a seguito di una caduta, è riuscito a risalire in moto e partirà dal quinto posto in griglia grazie a un tempo peggiore di appena un decimo rispetto al poleman Viñales: “Sono caduto nella prima curva a destra durante il mio primo giro veloce ed ho sentito subito qualcosa di strano nella mia spalla – ha detto lo spagnolo a fine giornata – Fortunatamente, quando sono tornato al mio camion e ho provato alcuni movimenti, ci siamo resi conto che non era poi così male e ho iniziato a sentirmi meglio. Sono tornato in sella alla moto e essere ad un decimo dalla pole non è male, quindi domani, giorno della gara, sarà un altro giorno".



17-11-2018