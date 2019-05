Marquez, caduta e pole: ma gli italiani lo braccano

Neppure la pista bagnata e una caduta fermano Marc Marquez, che ha centrato a Le Mans la quarta pole position su cinque Gp del Mondiale 2019 di MotoGp.

Lo spagnolo campione del mondo in carica, che nell’ultima gara corsa a Jerez ha riconquistato il primo posto della classifica ai danni di Andrea Dovizioso, scatterà quindi davanti a tutti anche nel Gp di Francia grazie al tempo di 1:40.952.

Alle sue spalle, anzi già al suo fianco, rombano però i motori dei piloti italiani, ben quattro dei quali nelle prime sei posizioni. In prima fila ci sarà infatti anche la Ducati di Danilo Petrucci, staccato di meno di mezzo secondo, affiancato da quella dell’australiano Jack Miller.

Interamente tricolore la seconda fila, aperta dall’altra Ducati, quella di Andrea Dovizioso, che ha preceduto Valentino Rossi e Franco Morbidelli.

Per il Dottore, autore quindi una prestazione maiuscola essendo partito dal Q1, sembrano esserci quindi tutte le possibilità per puntare a una corsa di testa inseguendo quel successo che manca ormai dal 25 giugno 2017 ad Assen.

In terza fila il giapponese Takaaki Nakagami, davanti a Jorge Lorenzo e Aleix Espargarò. Quarta fila per il pilota di casa Fabio Quartararo, in pole a Jerez, per Maverick Vinales e per la KTM di Pol Espargarò.

Questi i tempi dei primi 11 in griglia:

1 Marc Marquez Honda 1:40.952

2 Danilo Petrucci Ducati 1:41.312

3 Jack Miller Ducati 1:41.366

4 Andrea Dovizioso Ducati 1:41.552

5 Valentino Rossi Yamaha 1:41.655

6 Franco Morbidelli Yamaha 1:41.681

7 Takaaki Nakagami Honda 1:42.059

8 Jorge Lorenzo Honda 1:42.067

9 Aleix Espargaro Aprilia 1:42.450

10 Fabio Quartararo Yamaha 1:42.509

11 Maverick Vinales Yamaha 1:42.555

SPORTAL.IT | 18-05-2019 15:24