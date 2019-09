Marquez, pole stellare. Lontani Valentino Rossi e Dovizioso

Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio di Aragon. Il centauro della Honda e campione del mondo in carica ha confermato la sua totale supremazia con il tempo di 1:47.009, oltre tre decimi più veloce del secondo in classifica, il pilota della Yamaha Petronas Fabio Quartararo, e di Maverick Vinales, terzo sulla sua Yamaha ufficiale. Jack Miller, primo delle Ducati, partirà dalla quarta piazza davanti al sorprendente Aleix Espargaro (Aprilia).

Quindi Valentino Rossi, sesto a un secondo, davanti a Cal Crutchlow e Franco Morbidelli. Male il ducatista Andrea Dovizioso, appena decimo.

Grande delusione anche per Alex Rins, che non ha passato il taglio in Q1 (beffato da Iannone) e partirà dalla dodicesima posizione. Altre qualifiche disastrose per il ducatista Danilo Petrucci, che partirà quindicesimo ed è ormai in piena crisi, e Jorge Lorenzo: il centauro della Honda scatterà dalla ventesima piazza in griglia di partenza.

Pol Espargaro si è fratturato il braccio in una caduta nella quarta sessione di prove libere ed è fuori gioco per la gara.

Griglia di partenza (primi 10)

1 M. MARQUEZ 1:47.009

2 F. QUARTARARO +0.327

3 M. VIÑALES +0.463

4 J. MILLER +0.649

5 A. ESPARGARO+0.724

6 V. ROSSI +1.006

7 C. CRUTCHLOW +1.313

8 F. MORBIDELLI +1.363

9 J. MIR +1.449

10A. DOVIZIOSO +1.599

SPORTAL.IT | 21-09-2019 15:00