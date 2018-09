Marquez preoccupato: telefonata a Lorenzo

Marc Marquez ha telefonato a Jorge Lorenzo per chiedergli come stia dopo la caduta del Gran Premio di Aragon. Lo ha riferito lo stesso centauro della Ducati tramite il suo profilo Twitter.

La caduta dopo il via della gara spagnola ha provocato qualche conseguenza per il maiorchino, che ora addirittura rischia di saltare il Gran Premio di Thailandia. Una situazione che ha preoccupato Marquez, che ha contattato il collega e futuro compagno di scuderia per chiedergli personalmente come stia.

"Preso atto della mia versione, ci tenevo a farvi sapere che stasera ho ricevuto una telefonata di Marquez che voleva sapere come stessi. E questo gli fa onore", ha scritto Lorenzo lunerdì sera. Con la scaramuccia tra i due che sembra già definitivamente alle spalle.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 22:10