Marquez: "Questa Honda non mi convince"

Marc Marquez non è troppo soddisfatto dei suoi test a Sepang: "Per la prima gara in Qatar sono più preoccupato per la moto rispetto alle mie condizioni fisiche, perché ci sono cose che abbiamo provato e non mi hanno ancora convinto. La spalla? Il mio deltoide destro sta al 60%. Non pensavo che questo muscolo fosse così importante, voglio capire come reagisce la spalla dopo questi sforzi".

"A mezzogiorno ero distrutto, nel pomeriggio sono uscito di nuovo però ho subito una caduta perché ero a corto di energie. Sono arrivato al limite con il mio fisico perché di mattina ho forzato un po' troppo. La posizione del corpo non era quella che mi sarebbe piaciuta, abbiamo fatto una gran mattina e abbiamo continuato anche nel pomeriggio. Non posso dare indicazioni precise perché non ho spinto al massimo".

SPORTAL.IT | 10-02-2020 13:09