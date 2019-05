Marquez raggiunge Rossi e azzarda un paragone

Nello sport come nella vita bisogna fare delle scelte, anche rischiose, che possono dare risultati con un pizzico di fortuna. Ne sa qualcosa Marc Marquez, che a Le Mans ha ottenuto la quarta pole position su cinque Gp stagionali anche grazie all’intuizione di montare le gomme da bagnato, risultate performanti sulla pista umida del circuito francese.

Una pole peraltro abbastanza significativa, essendo la numero 55 della carriera in MotoGp, tante quante il recordman della specialità, ovviamente Valentino Rossi.

Marquez commenta così il proprio sabato: “Sapevo dall’inizio che il primo giro era quello buono, pioveva un po’ di più e quando c’è molta acqua in pista c’è grip. Abbiamo fatto un bel giro secco, nel secondo sono caduto, ma il giro ormai era già fatto. Sono stato in pista dopo per capire le condizioni della pista e il set up per fare qualche piccola modifica”.

Valentino ha invece optato per le slick: “Quando Valentino Rossi ha messo le slick tutti erano in dubbio sul da fare – aggiunge Marquez – Io ci stavo pensando, c’erano due strategie: rischiare o fare una scelta conservativa. Ho scelto di uscire con le gomme da bagnato, fare un giro e vedere. Ho valutato così, siamo in un campionato, a volte bisogna fare la scelta più sicura”.

Nonostante l’ottima qualifica, però, lo spagnolo sa che la gara sarà tutt’altro che semplice: “Questa è una pista dove le Ducati vanno forte e anche, specialmente le Yamaha. Se sarà asciutto il più pericoloso è Viñales, ma anche Dovizioso andrà fortissimo. Petrucci l’anno scorso ha fatto una bella gara qui e c’è anche Miller. Siamo pronti per lottare per il podio”.

Infine il riferimento al record con annessa considerazione su Rossi: “55 pole position come Valentino Rossi? Sono molto contento perché ne avevo fatte tante già in 125 e Moto2. Valentino ne farà qualcun’altra pole position quest’anno perchè va forte, ma siamo là. Io a 26 anni posso dirmi contento“.

SPORTAL.IT | 18-05-2019 16:24