Marquez: "Rossi ha qualcosa in più"

Il centauro della Honda Marc Marquez ha parlato di Valentino Rossi dopo l’annuncio del ritiro del Dottore: “Ha fatto una carriera raggiungendo risultati incredibili, unici, ha portato tanto in pista, abbiamo imparato tanto da lui”.

“Non è andato solo forte in pista, lui ha fatto un click, qualcosa in più, ha avvicinato tanta gente al motociclismo, ha un carisma speciale, ha continuato a lavorare anche con l’arrivo di tanti giovani, non ha mai smesso di provarci”.

OMNISPORT | 05-08-2021 17:43