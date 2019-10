Il centauro della Honda Marc Marquez ha vinto anche in Australia, al termine di un bel duello con Viñales, poi a terra: "Il momento più difficile è stato quando Viñales ha cominciato a spingere, ma sapevo che non dovevo arrendermi e nel finale sarei stato in grado di superarlo".

"E’ stato un fine settimana un po’ strano, ma tutto sommato il mio team ha fatto un ottimo lavoro. La gomma morbida sarà distrutta, ma sono felice per il risultato".

SPORTAL.IT | 27-10-2019 06:16