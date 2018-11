Marquez: "Scontro con Lorenzo? Siamo maturi"

Marc Marquez non crede che l'arrivo di Jorge Lorenzo creerà situazione di tensione in Honda: "Non penso che vivremo qualcosa del genere. Naturalmente, in pista entrambi vorremo vincere il titolo, entrambi vorremmo stare davanti all'altro e lottare per la vittoria. E noi due, certo, daremo il cento per cento".

"Ma poi, fuori dalla pista, siamo compagni di squadra. Anche quest'anno abbiamo fatto dei grandi duelli in Austria o a Brno, ma il nostro rapporto è sempre rimasto buono. Siamo entrambi maturi e, anche se lui è un po' più vecchio di me, siamo in questo mondo da un po'. Puoi sempre avere una relazione rispettosa fuori dalla pista, come quella che ho con Dovizioso. Il buon rapporto proseguirà? Lo spero", sono le parole riportate da Motorsport.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 10:45