Marquez sette volte campione del mondo, sbaglia Dovizioso

Marc Marquez è campione del mondo per la settima volta a soli 25 anni. Il centauro della Honda vince il Gran Premio del Giappone di MotoGp precedendo Crutchlow e Rins, a terra Dovizioso dopo un lungo duello con il fenomenale numero 93, che sale a quota 5 Mondiali vinti in MotoGp. Nuova prova deludente delle Yamaha: Rossi è quarto, Vinales settimo.

Partenza: Marquez, scattato dal sesto posto, ha un ottimo spunto e dopo poche curve è già secondo a tallonare Dovizioso. Buona partenza anche per Valentino Rossi, quinto dopo le prime due tornate.

Il ritmo è subito molto elevato, si forma un gruppetto di cinque piloti con Dovizioso, Crutchlow, Marquez, Rossi e Miller. Verso metà gara prendono margine il ducatista e il campione del mondo in carica, mentre cala nettamente il Dottore, che scivola al sesto posto dietro anche a Iannone e Rins. Molto attardato l’altro pilota Yamaha Vinales, decimo.

A undici giri dal termine primi accenni di bagarre, con il primo sorpasso-controsorpasso tra Dovizioso e Marquez. Crutchlow è subito alle loro spalle, insidioso, mentre dietro scivola a terra Iannone, permettendo a Rossi di tornare quinto.

Nell’ultima parte di gara, come da pronostico, vanno in fuga Dovizioso e Marquez, con il numero 93 che cerca ad ogni costo di restare attaccato al ducatista. A quattro giri dal termine Marquez astutamente piazza il sorpasso in un punto in cui Dovizioso non può rispondere. Finale da brividi, il numero 4 resta incollato a Marquez ma non riesce a trovare il varco giusto per il sorpasso e a due giri dal termine scivola a terra, spalancando le porte a Marquez per il titolo iridato.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Marquez

Crutchlow

Rins

Rossi

Bautista

Zarco

Vinales

Pedrosa

Petrucci

Syahrin

SPORTAL.IT | 21-10-2018 07:55