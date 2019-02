Marquez: "Speravo di sentirmi meglio"

Marc Marquez dopo la prima giornata di test della MotoGp a Sepang si è espresso così sulla sua condizione fisica: "Sono contento perché sono tornato a girare in moto, però onestamente, dall'altro lato, speravo di sentirmi meglio".

Il catalano della Honda ha fatto registrare il miglior tempo ma non è troppo soddisfatto del lavoro fatto. "Mi manca forza, ho molto lavoro da fare e per questo speravo di essere più pronto. Mi manca forza specialmente in frenata e nei cambi di direzione da sinistra a destra. Per fortuna soffro solo nelle curve a sinistra".

"Sto bene per fare 2 giri ma non posso fare come faccio di solito. Devo guidare diversamente, devo essere più morbido. Fondamentalmente freno prima. Ecco perché devo essere bravo a non confondermi. Io non freno in quelle posizioni ed entro molto più aggressivo nelle curve".

SPORTAL.IT | 06-02-2019 15:25