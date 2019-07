Marquez: "Strategia perfetta"

Marc Marquez straccia i rivali in Germania e gongola dopo la gara: "La strategia è stata perfetta. Forse la partenza non è stata delle migliori, ma mi sono rimesso in testa dopo poche curve. La nostra idea era quella di fare due giri più lenti all'inizio e poi cominciare a spingere. Ho ampliato il gap con gli altri piloti e mi sono sentito fiducioso nei confronti di moto e gomme scelte".

Il campione del mondo spende alcune parole anche per il successo del fratello Alex in Moto2: "Contento anche per mio fratello dopo la vittoria di oggi, entrambi ce ne andiamo in vacanza molto sereni".

SPORTAL.IT | 07-07-2019 15:10