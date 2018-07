Marc Marquez stuzzica Valentino Rossi e avvisa tutti (e forse soprattutto se stesso): "Il secondo in campionato è lui, quindi è il mio avversario più pericoloso".

Queste le importanti parole del centauro catalano, nel corso di un evento al circuito di Montmeló. E oltre a individuare nel Dottore il suo principale ostacolo a vincere un altro campionato di MotoGP, il pilota Honda parla anche della sua moto. "C'è anche Maverick che è terzo, loro dicono che la Yamaha fa fatica, ma in ogni gara finiscono sul podio. Sono secondo e terzo in campionato, hanno molto potenziale. Dobbiamo stare attenti a tutti, ma temo particolarmente la Yamaha", dichiara Marquez, come riportato da 'Marca'.

SPORTAL.IT | 28-07-2018 10:30