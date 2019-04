Marquez, superpole ad Austin: solo Rossi gli tiene testa

Al termine di un sabato burrascoso, in tutti i sensi, Marc Marquez ha ribadito il proprio feeling con il circuito di Austin.

Il campione del mondo, che ha vinto sei volte in carriera in Texas, ha dominato anche la sessione ufficiale di prove del terzo Gp del Motomondiale 2019.

Prove ufficiali che hanno anche rischiato di non disputarsi visto il violento temporale con tanto di fulmini che ha costretto a numerosi rinvii, dalle ore 16 italiane fino alle 18 e poi ancora in serata. Negli Stati Uniti, infatti, per legge i commissari di pista non possono stare lungo il tracciato in caso di fulmini.

Alle 21 ora italiana, però, la pista si è finalmente asciugata, permettendo ai piloti di scendere in pista.

Fin da subito è stato chiaro che non ci sarebbe stata lotta e che la concorrenza si sarebbe dovuta accontentare delle briciole alle spalle dello scatenato e imprendibile Marc Marquez.

Lo spagnolo ha inanellato giri veloci su giri veloci e l’unico che è parzialmente riuscito a contenere i danni è stato Valentino Rossi.

Il tempo del campione del mondo è stato 2:03.787: Rossi secondo a 0.273, terzo Crutchlow a +0.360. In seconda fila Jack Miller, Pol Espargarò e Maverick Viñales.

Male le Ducati, che già venerdì avevano mostrato di soffrire il tracciato: Dovizioso ha addirittura chiuso al 13° posto, fuori dal Qw. Delude Lorenzo, che aveva chiuso in testa le testa le terze libere, salvo arrendersi ad un problema della propria Honda.

I tempi:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.3 2'03.787

2 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.8 2'04.060 0.273 / 0.273

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 338.9 2'04.147 0.360 / 0.087

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 336.7 2'04.416 0.629 / 0.269

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.8 2'04.472 0.685 / 0.056

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 324.9 2'04.489 0.702 / 0.017

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.5 2'04.534 0.747 / 0.045

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 331.6 2'04.696 0.909 / 0.162

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 323.7 2'04.941 1.154 / 0.245

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 322.0 2'05.278 1.491 / 0.337

11 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 329.2 2'05.383 1.596 / 0.105

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 328.6 2'05.88

SPORTAL.IT | 13-04-2019 22:23