Marquez svela il suo allenamento speciale

Dopo l’emozionante volata con Andrea Dovizioso in Qatar, vinta dal forlivese, Marc Marquez punta dritto al primo successo stagionale nel Gp d’Argentina.

Il campione del mondo ha rivelato di aver effettuato un allenamento speciale in vista della gara di Termas de Río Hondo: “Mi sono allenato in motocross e ho grande fiducia per questo Gran Premio”.

La Honda ha dato buone indicazioni nella gara d'esordio della stagione: "Abbiamo cominciato bene la stagione in Qatar, ma adesso vogliamo vincere. L'obiettivo è portare a casa più punti possibile" ha aggiunto lo spagnolo.



SPORTAL.IT | 26-03-2019 16:30