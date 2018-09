Marquez: "Tanti bei ricordi a Misano"

Marc Marquez è pronto a dare battaglia a Misano, tappa del prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. "L'anno scorso mi sentivo bene in sella e ho potuto guidare come volevo ma venerdì andremo in pista con la solita mentalità, pronti ad affrontare e adattarci ad ogni situazione che troveremo. Proveremo a capire le condizioni e il grip della pista, sperando in un fine settimana soleggiato e caldo".

Carico anche il compagno di scuderia, Pedrosa: "Spero che a Misano ci sia bel tempo e che si riesca a sfruttare bene tutte le sessioni. La pista mi piace abbastanza, anche se è un po' accidentata e il livello di grip è spesso una sfida, perché può cambiare molto dalle sessioni del mattino al pomeriggio. La scelta delle gomme sarà molto importante. Mi piace anche l'atmosfera: i fan sono sempre molto appassionati ed è bellissimo vedere le tribune piene".

SPORTAL.IT | 04-09-2018 12:50