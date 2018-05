Marquez: "Temo i 100mila rossisti? Per nulla"

Il centauro della Honda Marc Marquez è spavaldo a pochi giorni dal Gran Premio del Mugello. Ad attenderlo ci saranno solo la domenica oltre 100mila tifosi, per buona parte sostenitori di Valentino Rossi.

I fischi saranno inevitabili, così come le contestazioni, ma il campione del mondo è sicuro che non si farà influenzare: "Temo l'ambiente ostile e i tanti tifosi di Rossi? Per nulla. Mi metto i tappi nelle orecchie, il casco e via! In pista si sente molto poco l'ambiente circostante", sono le parole riportate da Marca.

Sulla gara: "Il Mugello mi piace, andrò lì a divertirmi, spero di avere un buon fine settimana, e possibilmente di vincere. Anche il podio sarebbe un grande risultato".

SPORTAL.IT | 31-05-2018 11:15