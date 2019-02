Marquez torna in pista: "Ecco cosa non va"

Marc Marquez torna in sella a una moto a due mesi dall'intervento chirurgico alla spalla sinistra. In un video postato sui social, il campione del mondo spiega le sue sensazioni: "Ne avevo bisogno! Ho toccato il gomito sull'asfalto! I piloti in generale devono avere la mente sgombra, ma nelle prossime ore, mentre sarò in volo per Sepang, penserò che ho guidato una moto, ho frenato, ho sentito tra le mani acceleratore e frizione".

La spalla fa ancora male: "Ho fatto pochi giri che mi hanno aiutato a capire la situazione. È andata all'incirca come mi aspettavo, la fase di frenata soprattutto nelle curve a sinistra è quella più problematica, perché devo sostenere il peso con le spalle. È l'area dove dovrò continuare a lavorare, in Malesia servirà pazienza per arrivare a marzo in piena forma".

SPORTAL.IT | 01-02-2019 13:25