Marquez: "Tornerò più forte di prima"

Un 2020 da dimenticare, anche per Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo, durante la presentazione della Honda per la prossima stagione, ha fatto una promessa ai tanti sostenitori che aspettano il suo ritorno in pista: “Come ben sapete questa stagione è stata difficile per me, sia per il Covid-19 che per i problemi al braccio. Tornerò più forte di prima. Voglio ringraziare tutti gli sponsor e i nostri tifosi,ci vediamo presto”.

Lo spagnolo è stato costretto ad abdicare il trono, conquistato dal connazionale Joan Mir. In caso di ritorno, sarà probabilmente il giovane 23enne il rivale principale di Marquez, anche se per ora la sfida principale è quella di non deludere la promessa fatta ai suoi sostenitori per rientrare il prima possibile.

OMNISPORT | 10-12-2020 16:06