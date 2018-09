Marquez trionfa, 15 sorpassi con Dovizioso. Rossi limita i danni

Marc Marquez vince il Gran Premio d’Aragona battendo in un duello epico (15 tra sorpassi e controsorpassi) il ducatista Andrea Dovizioso, ed ipoteca il Mondiale di MotoGp. Terzo Iannone, ottavo Valentino Rossi. Finisce a terra Lorenzo.

Colpo di scena subito al via: il poleman Lorenzo, in duello con Marquez, viene sbalzato per aria dalla sua moto, finendo immediatamente il Gran Premio dopo appena una curva. Per lui una frattura all’alluce destro.

Dovizioso prende la testa della corsa seguito da Marquez e dalle due Suzuki, mentre Rossi, partito diciassettesimo, dopo il primo giro è undicesimo. Ancora più indietro invece Vinales.

Al terzo giro, un’altra vittima illustre: Crutchlow finisce al suolo ed è costretto al ritiro. Rossi risale faticosamente fino al nono posto, nelle posizioni di testa Rins prova ad insidiare Marquez per la seconda piazza mentre Dovizioso detta il ritmo davanti a tutti.

A dieci giri dalla fine Marquez cambia marcia e sorpassa Dovizioso: il campione del mondo prova ad andarsene ma il numero 4 gli resta incollato alle sue spalle e piazza il controsorpasso due tornate dopo. La bagarre favorisce Iannone che ritorna sotto, scatenando una spettacolare battaglia a tre negli ultimi giri della corsa.

Duello epico nel finale tra Marquez e Dovizioso: i due si sorpassano e risorpassano più volte (circa 15), il campione del mondo riesce a piazzare l’allungo decisivo nell’ultimo giro e vince la gara, ipotecando il Mondiale.

Ordine di arrivo

Marquez

Dovizioso

Iannone

Rins

Pedrosa

Espargaro

Petrucci

Rossi

Miller

Vinales

SPORTAL.IT | 23-09-2018 14:50