Marquez: "Valentino meritava"

Marc Marquez parla dopo la nona vittoria stagionale a Sepang e il trionfo nel titolo costruttori: "Partivo dalla terza fila, questa era una extra motivazione, perchè non avevo mai vinto dalla terza fila, all’inizio ho fatto un po’ di fatica, ho fatto over spin allo pneumatico, la temperatura è andata su, poi ho rallentato un po' e Valentino iniziava ad andare. Ho ricominciato a spingere ma oggi spingevo dal cuore non dalla testa, quando ha sbagliato Valentino, peccato, meritava di arrivare alla fine, quando l'ho visto ho detto dai adesso possiamo rilassarci e vincere la gara".

"Ero al limite, ho fatto tutta la gara al limite, non avevo di più, quando Valentino ha sbagliato ho visto che avevo tre secondi e mezzo su Johann e mi sono tranquillizzato".

Le vittorie di Martin e Bagnaia: "Se lo sono meritato, Martin ha fatto un mondiale incredibile, ne aveva un po’ di più di Bezzecchi, anche Pecco ha fatto un anno perfetto".

SPORTAL.IT | 04-11-2018 09:30