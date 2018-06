Marquez: "Valentino Rossi fa cose incredibili"

Marc Marquez in un'intervista a Marca dimentica il rancore ed elogia Valentino Rossi: "Il fatto di essere paragonato a Rossi è incredibile, continua a essere un punto di riferimento. Quello che sta facendo a 39 anni difficilmente si potrà ripetere in futuro. È incredibile come mantenga la motivazione, la voglia di migliorarsi, di essere veloce in pista. Questo è ammirevole".

Il centauro catalano in pista fino a 39 anni come il Dottore? "Noi sportivi dobbiamo vivere il presente. Oggi risponderei che finché il corpo me lo consentirà, continuerò con le moto. Si tratta di mantenere la motivazione, assorbire gli infortuni, cercare anche l’ambiente giusto, è per questo che continuo a vivere a Cervera, dove ci sono i miei amici: è il modo di mantenere l’entusiasmo di quando ho iniziato".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 15:40