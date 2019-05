Marquez: "Veloci in una pista difficile"

"Sono davvero contento perché di solito le Yamaha e le Ducati sono forti qua ma anche noi siamo stati molto veloci oggi". Queste le dichiarazioni di Marc Marquez al termine del Gran Premio di Francia, quinta tappa del Mondiale 2019 di MotoGP.

Terza vittoria stagionale per il pilota spagnolo della Honda che festeggia l'allungo nella classifica piloti: "Le Mans è sempre difficile per le temperature e poi oggi era la mia prima gara con gomma soft all'anteriore. Ho cercato di essere costante in tutti i giri e quando ho visto che il mio vantaggio stava aumentando, sui due secondi, ho spinto ancor di più".

SPORTAL.IT | 19-05-2019 15:48