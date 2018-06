Marquez vola, paura per Petrucci

All’indomani della seconda vittoria consecutiva di Jorge Lorenzo, che al Montmelò ha bissato il successo di Le Mans, i protagonisti della MotoGp sono tornati in pista per un’interessante sessione di test, sempre sul circuito catalano. Il miglior tempo è stato di Marc Marquez (1'38"916), davanti a Iannone, distante appena un decimo e a Tito Rabat su Suzuki, a poco meno di mezzo secondo (0”446).

Al quarto posto Danilo Petrucci, che più che per il mezzo secondo di distacco si preoccupa per una brutta botta al piede, ricordo di una caduta in curva 9: il pilota della Ducati sarà sottoposto a Tac al rientro in Italia, ma non ci dovrebbero essere fratture. Tra i dieci anche Joan Zarco, Cal Crutchlow, Dani Pedrosa, Alex Rins, Maverick Viñales e Jack Miller. Solo 14° Valentino Rossi, che si è dedicato a sperimentazioni sull’elettronica.

