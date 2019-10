Marquez vuole chiuderla in Thailandia

"Se guardiamo i numeri probabilmente il 2014 è stato ancora migliore, ma per la costanza e per come è adesso la categoria, con un livello molto equilibrato tra i team e i piloti e in cui conta essere competitivi tutto il weekend, possiamo dire di sì, siamo riusciti a fare quello che volevamo. E' stata una grande stagione". Così lo spagnolo della Honda, Marc Marquez, a un passo dal suo sesto titolo mondiale nella classe regina (l'ottavo in totale), nel corso della conferenza stampa dei piloti per il Gp della Thailandia.

"Penso sia stata una delle mie stagioni migliori, non perfetta perché la perfezione non esiste, a parte Austin nelle altre piste sono sempre stato contento per come abbiamo lavorato con la moto e con il team, quest'anno mi sono concentrato sui nostri punti e sulle nostre piste deboli, siamo stati bravi ma stiamo già lavorando per migliorarci ulteriormente nella prossima stagione", ha aggiunto Marquez concentrato, però, sul presente: "Cercheremo di sfruttare il primo match point vincendo la gara, se non ci riusciremo proveremo in quelle successive, ma io ho anche un altro obiettivo, quello di andare sul podio in tutte le ultime gare della stagione".

SPORTAL.IT | 03-10-2019 14:11